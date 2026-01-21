Haberler

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda tutuklu sayısı 63'e yükseldi

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda tutuklu sayısı 63'e yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 polis memurunun şehit olduğu operasyon sonrası kent genelinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmada gözaltına alınan 25 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla, 4'ü savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Önceki operasyonlarda gözaltına alınan 115 şüpheliden 58'inin tutuklanmasıyla dosyadaki tutuklu sayısı 63'e yükseldi.

