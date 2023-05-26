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Yalova'da Terör Örgütlerine Yönelik Operasyonda 5 Gözaltı

Yalova'da Terör Örgütlerine Yönelik Operasyonda 5 Gözaltı

Güncel Haberler

Yalova'da DEAŞ, PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Yalova'da DEAŞ, PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütlerine yönelik çalışmasında DAEŞ ile yurt dışındaki mensupları ile irtibatlı oldukları ve örgüte finans sağladıkları tespit edilen İ.B. ve M.H'yi gözaltına aldı.

Ekipler ayrıca, PKK/KCK terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları tespit edilen E.Ç ve M.Ç'yi de yakalayarak emniyete götürdü.

Polis ayrıca FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.Ö'i de kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - YALOVA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yalova PKK Güncel Haberler

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