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Yalova'da Terör Operasyonlarında 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yalova'da Terör Operasyonlarında 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Yalova'da polisin düzenlediği terör operasyonlarında 2'si DEAŞ, 2'si PKK/KCK, biri FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı. Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı.

Yalova'da polisin düzenlediği terör operasyonlarında 2'si DEAŞ, 2'si PKK/KCK, biri FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonlarda, DEAŞ'ın yurt dışındaki mensupları ile irtibatlı oldukları ve örgüte finans sağladıkları tespit edilen İ.B. ve M.H, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları belirlenen E.Ç. ve M.Ç. ile FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü kaydedilen M.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

Yalova PKK Güncel Haberler

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