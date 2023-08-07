Yalova'da Tehlikeli Takip Kameraya Yansıdı

Yalova'da O-5 Otoyolu'nda iki otomobil arasında yaşanan tehlikeli takip anları kameraya yansıdı. Bir otomobil sürücüsü, kendisini dolandıran kişileri trafikte görünce takip etmeye başladı ve tehlikeli anlar yaşandı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca olayın avukatı açıklama yaptı.

YALOVA'da, O-5 Otoyolu'nda Osmangazi Köprüsü mevkiinde iki otomobil arasındaki tehlikeli takip kameraya yansıdı. Görüntülerdeki araçlardan birinin sürücüsünün kendisini dolandıran kişileri trafikte görünce takip etmeye başladığı ve tehlikeli anların ortaya çıktığı belirtildi.

Filmleri aratmayan takip, Yalova'nın Altınova ilçesi yakınlarında Osmangazi Köprüsü'ne metreler kala yaşandı. İddiaya göre, otoyolda ilerleyen otomobil sürücüsü, daha önce kendisini dolandıran kişileri seyir halindeki otomobilde görerek takibe başladı. Takip edildiğini anlayan mavi renkli otomobilin sürücüsü ise yol vermemek için otoyolda manevralar yaptı. Kaza riski atlatan araçlar, gişeleri geçtikten sonra yol kenarında durdu. Sürücülerin aralarında konuşması ve mavi renkli otomobilin hızla hareket etmesi araç kamerasına yansıdı. Otoyolda yaşanan kovalamaca araç kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca takip yapan otomobil sürücüsünün avukatı olduğunu belirten kişi, paylaşılan görüntülerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Avukat, "Bununla ilgili adli süreç de başlatıldı. Mavi arabadaki şahıslar müvekkilimi tatile giderken 2 gün önce dolandırdılar. Dönüş yolunda adamlarla karşılaşınca polisi arayıp aracı takip ediyorlar, bu sırada durdurmaya çalışıyorlar. Ancak şahıslar onlar olduğunu anladığı için kaçmaya çalışıyor sonra da kaza yaptırarak kurtulmak istiyorlar" dedi.