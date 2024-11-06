Üye Girişi
Haberler

Yalova'da Tefecilik Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Yalova'da Tefecilik Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da 12 kişiye senet karşılığı borç para verip zorla mülklerine el koyan iki kişi, yapılan baskınla gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde ruhsatsız silahlar ve mühimmat bulundu.

YALOVA'da, 12 kişiye senet karşılığı borç para verip, 35 milyon lira değerindeki ev, arsa ve tarlayı zorla üzerlerine aldıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine 12 kişiye senet karşılığı borç para vererek tefecilik yaptığı iddia edilen E.A. ve K.G. isimli şüphelileri, teknik ve fiziki takibe aldı. Şüpheliler, Çınarcık ilçesindeki adreslerine düzenlenen baskınla gözaltına alınırken, yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 60 adet tabanca fişeği, 1 av tüfeği ve 3 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Borç para karşılığında senet imzalattıkları kişilere ait 35 milyon lira değerindeki ev, arsa ve tarlaya zorla üzerlerine aldıkları öğrenilen şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu

270 delegeye ulaşıldı! İşte ABD'nin yeni başkanı

 Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı

Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı

 Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Trump'ın zaferi sonrası Rusya'dan ilk açıklama
Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi

Gökçek Ankara halkına mesaj attı, Yavaş aynı yöntemle cevap verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 6 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Narin cinayeti davası ne zaman? Narin Güran'ı kim öldürdü? Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Bayern Münih- Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta? MASTERCHEF BEN SAKSI DEĞİLİM TARİFİ! Ben Saksı Değilim nasıl yapılır, malzemeleri neler? BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11! Beşiktaş- Malmö maçı muhtemel 11'leri Melania Trump kimdir? Melania Trump kimdir kaç yaşında, nereli? Ortak Türk Alfabesi harfleri nedir, kaç harf var? Ortak Türk Alfabesi ne zaman kullanılacak, hangi ülkeler var? Galatasaray - Tottenham maç kadrosu! Galatasaray muhtemel 11'i açıklandı mı? Cengizhan Sabuncu kimdir, öldü mü? Cengizhan Sabuncu neden öldü, kanser mi? 7 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Donald Trump kimdir, kaç yaşında? ABD Başkanı Donald Trump'ın serveti ne kadar?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.