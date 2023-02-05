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Yalova'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

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Yalova'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

YALOVA'da kar yağışı uyarısı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

YALOVA'da kar yağışı uyarısı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini belirtildi. Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son meteorolojik verilere göre ilimizde; rüzgarın kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; 6 Şubat 2023 Pazartesi günü; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında taşımalı sistemle okula erişim sağlanan öğrenciler için bir (1) gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Taşımalı kapsam dışında kalan tüm öğrencilerimiz 06 Şubat 2023 Pazartesi günü eğitim-öğretime devam edecektir."


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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