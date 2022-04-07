Yalova'da tartıştığı arkadaşını tadilat yaptığı dairede öldürdü - Haberler

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Yalova'da tartıştığı arkadaşını tadilat yaptığı dairede öldürdü

AA - Sıtkı Yıldız - Güncel
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Yalova'da tartıştığı arkadaşını tadilat yaptığı dairede öldürdü

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir dairede tadilat işi yapan genç, ziyaretine gelen arkadaşı tarafından öldürüldü.

ÇİFTLİKKÖY, YALOVA (AA) - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir dairede tadilat işi yapan genç, ziyaretine gelen arkadaşı tarafından öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi Yalı Caddesi'ndeki bir binanın ikinci katında tadilat yapan İ.K'yi (21), kısa süre önce tanıştığı U.E.T. (23) ziyaret etti.

Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.E.T, eline aldığı bir cam parçasıyla İ.K'yi boğazından ağır yaraladı.

Olay yerine gelen ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan İ.K, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan U.E.T'nin yakalanması için çalışma başlatan polis, şüpheliyi İsmet İnönü Caddesi'nde gözaltına aldı.

Yalova'da tartıştığı arkadaşını tadilat yaptığı dairede öldürdü

AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

Çiftlikköy, Yalova, Güncel, Haberler

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