Yalova'da Tartışma Kanlı Bitti: Zanlı Tutuklandı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahsı silahla öldürdü. Gözaltına alınan M.E.T, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı.
Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde tartıştığı Çağatay A'yı (37) silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı M.E.T, (24) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı M.E.T, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Onur Erdik - Güncel