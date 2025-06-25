Yalova'da Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Bıçaklandı
Çınarcık ilçesinde bir arkadaşının bıçaklaması sonucu hayatını kaybeden Bahattin Arman'ın cesedi otopsi için hastaneye gönderildi. Olayın ardından kaçan Cemil E. ise polis tarafından yakalandı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Cemil E. (40), ile arkadaşı Bahattin Arman (62), Taşliman Mahallesi Muhtar Ahmet Sugün Caddesi'ndeki boş bir dükkanın içinde tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cemil E., bıçakla Arman'ı boğazından bıçakladı.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Bahattin Arman'ın cesedi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.
Kaçtıktan sonra polislerce yakalanan Cemil E'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Kaynak: AA / Onur Erdik - Güncel