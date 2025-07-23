Yalova'da Tarlada Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, Kılıç köyünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yüzlerce saman balyası zarar gördü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde tarlada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çiftlikköy ilçesine bağlı Kılıç köyünde tarlada bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tutuşan yüzlerce saman balyasının oluşturduğu yangın için bölgeye Çiftlikköy ve Altınova ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yalova Orman Şube Müdürlüğü'nün tedbir amaçlı bir arazöz gönderdiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ormanlık alana ulaşmadan söndürülen alanda ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin yangınla mücadele çalışmasına civar köylerden traktörlerle gelen vatandaşlar da destek verdi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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