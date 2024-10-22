Üye Girişi
Haberler

Yalova'da Tadilat Sırasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Yalova'da Tadilat Sırasında Çıkan Yangın Söndürüldü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir binanın çatı katında tadilat sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir binanın çatı katında tadilat sırasında çıkan, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Subaşı beldesi Altınkent Mahallesi 107. Sokak'taki binanın çatı katında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlere Tavşanlı, Subaşı ve Kaytazdere belde belediyelerinin kurduğu itfaiye birliği olan TASKİB ile Altınova ve Çiftlikköy ilçe belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

Çatı katında hasara yol açan yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

yalova

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne ilk yorum

 Bahçeli: Öcalan'ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun

"Öcalan'ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun"

 DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan çağrısına yanıt: Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan çağrısına ilk yanıt
Görüntü dehşet verici! HSK müfettişi, yemekhane önünde boğazından bıçaklandı

HSK müfettişi, yemekhane önünde boğazından bıçaklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan nerede? İmralı adası nerede? İmralı adasında kim kalıyor? FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesi nereye ve ne zaman gömülecek? Fethullah Gülen'in cenazesi nerede? Çözüm süreci nedir? Çözüm süreci ne zaman başladı? UMUT HAKKI NE DEMEK? Devlet Bahçeli'nin söylediği "umut hakkı" ne anlama geliyor? Arda Güler neden yok? Real Madrid- Borussia Dortmund maçında Arda oynamıyor mu? Özel Reyap İstanbul Hastanesi kimin? (Yenidoğan Çetesi) KAPATILAN HASTANELER LİSTESİ 22 EKİM! Bebek ölümleri olan hastaneler kapatıldı mı? Kapanan özel hastane isimleri neler? DEM Parti açıklama yaptı mı? Devlet Bahçeli'nin açıklaması sonrası DEM Parti ne dedi? Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan TBMM'de konuşacak mı? Devlet Bahçeli, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile ilgili ne söyledi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.