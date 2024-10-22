Yalova'da Tadilat Sırasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir binanın çatı katında tadilat sırasında çıkan, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Subaşı beldesi Altınkent Mahallesi 107. Sokak'taki binanın çatı katında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlere Tavşanlı, Subaşı ve Kaytazdere belde belediyelerinin kurduğu itfaiye birliği olan TASKİB ile Altınova ve Çiftlikköy ilçe belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

Çatı katında hasara yol açan yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.