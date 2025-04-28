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Yalova'da Tabancayla Yaralama Olayı: Zanlı Tutuklandı

Yalova'da Tabancayla Yaralama Olayı: Zanlı Tutuklandı
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Yalova'da bir tartışma sırasında bacağından yaralanan S.A.A.G'nin şikayeti üzerine A.A. tutuklandı. Olayda ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Yalova'da tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Rüstempaşa Mahallesi Barış Sokak'taki kavga sırasında S.A.A.G'yi bacağından tabancayla yaralayan A.A, olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı.

Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen A.A, "Silahla kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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