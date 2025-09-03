Yalova'da Suya Zehir Katma Davası Başladı

Yalova'nın su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda 29 Ocak'ta yaşanan köpüklenme üzerine haklarında "içilecek sulara zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürme" suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Y.T, S.A. ve G.K. ile avukatları katıldı.

Savunma yapan eski Kurtköy Muhtarı Y.T, suçlamaları kabul etmeyerek, köyde temizlik işlerinde kullanılması için 5 bidon temizlik malzemesi aldıklarını ve köy deposuna koyduklarını söyledi.

Suya temizlik malzemesi veya zehirli bir madde atmadığını, kimin attığını da bilmediğini ifade eden Y.T, "Konuyla bir alakam yoktur. Güvenlik kamerasında gözüken bidon, o gün bütün şirket araçlarına mazot almıştım. Traktöre mazot alamamıştım. 2 mazot bidonuydu. Onun için arabadaydı. O bidonlar da boştu." dedi.

Suçlamaları kabul etmediğini dile getiren sanık G.K, Yeşil Körfez Su Birliği'nde 2020 yılında çalışmaya başladığını, 2024 Aralık ayında ise işine son verildiğini belirtti.

Olay yerinde olmadığını, son evre kanser hastası annesiyle ilgilendiğini anlatan G.K, "Köyün eksiklerini almaya gittik, ben arabada bekledim. Eksik malzemeler alındı. 5 bidon deterjan ve koku malzemeleri alındı. Araca bindik yurda geçtik önce. Orada çay, kahve içtik. Sonra malzemeleri köyde depoya bıraktık. Suya kimin madde attığını bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum." diye konuştu.

Diğer sanık S.A, olayla ilgisi olmadığını iddia ederek, "Ben suya kimin madde attığını bilmiyorum. Köyün imamı K.Ş'ye 'Hocam işten çıkarıldım. Sularını keseceğim.' dedim. O da 'Olur mu öyle?' dedi. Benim kastettiğim köyden baraja giden suydu. Konuyla alakam yok. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Avukatların söz almasının ardından mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Yalova'da kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda 29 Ocak'ta köpüklenme oluşması nedeniyle kentte 24 saat su kesintisi yaşanmış, şebeke suyuna dışarıdan müdahale edildiği iddiaları üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, eski Kurtköy Muhtarı Y.T, eski muhtar azası N.U. ile eski belediye çalışanları S.A, G.K. ve Ö.B. gözaltına alınmıştı. Zanlılardan Y.T. ile S.A. tutuklanmış, diğer şüpheliler salıverilmişti. Daha sonra sanık avukatlarının itirazı üzerine dosyada tutuklu sanık kalmamıştı.