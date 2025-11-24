Haberler

Yalova'da Su Krizine Karşı Acil Eylem Planı Uygulandı

Güncelleme:
Yalova'nın Gökçe Barajı'ndaki su seviyesinin yüzde 8'e düşmesi üzerine Vali Hülya Kaya başkanlığında 'Acil Su Eylem Planı' devreye alındı. Su kullanımında kısıtlamalar getirildi ve planlı su kesintileri uygulanacağı duyuruldu.

Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda seviyenin yüzde 8'e düşmesi ve kentin 15 günlük suyunun kalması üzerine Vali Hülya Kaya başkanlığında "Acil Su Eylem Planı" devreye alındı.

Yalova Valisi Hülya Kaya başkanlığında gerçekleşen Acil Su Eylem Planı koordinasyon toplantısında, ilk etapta tarımsal su tahsisleri durdurulurken, belediyelerin park-bahçe sulaması ve yol yıkamada şebeke suyu kullanması yasaklandı.

Yine belediyeler tarafından yüzme veya süs havuzlarının su kullanımının yasaklanması, alternatif su temin edemeyen havuzların faaliyetlerinin de geçici olarak durdurulması kararlaştırıldı.

26 Kasım'dan itibaren de planlı su kesintileri uygulanacağı, tüm belediyeler mahalle bazında 20.00-05.00 saatleri arasında kesintiye gidileceği, sanayi tesislerine verilen suyun önce yüzde 50 azaltılacağı, rezervin 10 günlük seviyenin altına düşmesi durumunda da tamamen kesileceği ifade edildi.

Barajdaki düşüş nedeniyle Ortaburun Göletinden Çınarcık hattına su verilmesi, bölgedeki tüm DSİ kuyularının devreye alınması ve yüzer pompaların hazırlanması kararlaştırıldı.

Ayrıca Kocaeli Yuvacık Barajı'ndan tersine besleme için teknik hazırlıkların tamamlanacağı açıklanırken, orta vadede şebeke kayıp-kaçaklarının azaltılması, tarımda şebeke suyunun tamamen yasaklanması, akıllı sayaç ve scada sistemlerinin yaygınlaştırılması, İhsaniye Barajı bağlantısının tamamlanması planlanıyor.

Toplantıda, ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü'nün su kalite kontrollerini artıracağı, kritik tesislerde (hastaneler, huzurevleri, diyaliz merkezleri) su güvenliği için ek önlemler alınacağı, yaşlı ve engelli vatandaşların suya erişimi için özel destek sağlanacağı kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
