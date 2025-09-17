Haberler

Yalova'da Silahlı Kavga: Dükkanlar Kurşunlandı

Yalova'da Silahlı Kavga: Dükkanlar Kurşunlandı
Yalova'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, kurşunlar bir kahvehane ve terzi dükkanına isabet etti. Olay, sabah saatlerinde gerçekleşti ve şüpheliler olay yerinden kaçtı.

YALOVA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada kurşunlar, kahvehane ile terzi dükkanına isabet etti.

Olay, saat 06.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Yeni Cami Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4-5 el ateş edildi, şüpheliler bölgeden kaçtı. Kurşunlar, sokaktaki kahvehane ile terzi dükkanının camlarına isabet ederken; olay, sahiplerinin sabah dükkanlarını açmak için iş yerlerine gelmesiyle ortaya çıktı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, şüphelilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

