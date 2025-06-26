Yalova'da Silahlı Kavga: 1 Tutuklama, 4 Serbest

Yalova'da Silahlı Kavga: 1 Tutuklama, 4 Serbest
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Yalova'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi gözaltına alındı. Irak uyruklu H.D. tutuklanırken, diğer 4 şüpheli serbest bırakıldı. Olay, kız meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonucu meydana geldi.

YALOVA'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden H.D. (25) tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Çaldıran Sokak'ta meydana geldi. Irak uyruklu H.D. ve F.T.A. (17) arasında, iddiaya göre kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya tarafların arkadaşları da dahil olunca arbede çıktı. Taraflar birbirine saldırırken, F.T.A. başına aldığı darbeyle yaralandı. H.D. ise tabancayla havaya 3 el ateş açarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıya sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. Havaya ateş açan H.D. ile yanındaki 4 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kalırken, adliyeye sevk edilen H.D., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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