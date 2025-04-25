İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var

İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var
İstanbul'da 83 bina az hasarlı! İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe

İstanbul'da hasarlı bina sayısı belli oldu
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına 'soykırım' demedi

Trump, Bıden gibi yapmadı, 1915 olaylarına "soykırım" demedi
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak

Atama bekleyen sağlıkçılara müjde geldi! Sayı da, takvim de netleşti

Yalova'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

Yalova'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 20 yaşındaki A.A., ruhsatsız tabancayla ateş açarak 23 yaşındaki S.A.A.'yı ayağından yaraladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı ve şüpheliyi gözaltına aldı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YALOVA'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ayağından vuruldu.

Olay, saat 22.00 sıralarında Rüstem Paşa Mahallesi Hürriyet Sokak'ta meydana geldi. 'Kafeler Sokağı' olarak bilinen sokakta iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.A. (20), yanında bulunan ruhsatsız tabancayla rastgele ateş açtı. S.A.A. (23) ayağına isabet eden mermiyle yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Kalabalığı yatıştıran ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık ekipleri ise ilk müdahalenin ardından S.A.A.'yı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.