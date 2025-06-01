Yalova'da Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 1350 Paket Ele Geçirildi

Yalova'da jandarma tarafından Ro-Ro Gümrük Liman'da düzenlenen operasyonda bir tırın dorsesine gizlenmiş 1350 paket sigara ele geçirildi.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde bulunan Ro-Ro Gümrük Limanı'ndan tırla yurt dışına sigara çıkarılacağı bilgisine ulaştı.

Çiftlikköy İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, terminal girişinde durdurulan tırda arama yapıldı.

Aramada dorsenin altına gizlenmiş vaziyette 1350 paket çeşitli markalarda sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan Z.B. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.