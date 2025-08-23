Yalova'da Seyir Halindeki Kamyonun Lastiği Patladı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir kamyonun lastiğinin patlaması, çevredeki restoran müşterilerini tedirgin etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde, seyir halindeki kamyonun lastiği patladı. Çevredeki mekanda oturan müşterileri tedirgin eden o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde Liman Mahallesi sahilinde meydana geldi. Sahil yolunda ilerleyen kamyonun arka lastiği, restoranın önünden geçerken patladı. Patlamayla birlikte çıkan ses ve yoldan mekana dolan toz bulutu, müşterileri tedirgin etti. Panikle yerlerinden kalkan bazı kişiler, hızla uzaklaştı. O anlar, işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.
