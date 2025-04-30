İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürü: Polis korumaları yanlarında jammer getirirlerdi

Otel müdüründen "jammer" sorusuna ortalığı karıştıracak yanıt
Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı

Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı
İstanbul'da bu duraklar yarın kapalı

İstanbullular dikkat! İşte yarın kapalı olacak duraklar
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

Yalova'da Seyir Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Yalova'da Seyir Halindeki Araçta Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Dere Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Yangın, diğer sürücülerin müdahalesiyle başlamış ancak kontrol altına alınamayınca itfaiye çağrıldı.

Yalova'da seyir halindeki otomobil yandı.

Dere Mahallesi Kaptan Sokak'ta seyir halinde olan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 31 N 6474 plakalı otomobilden duman ve alevler yükseldi.

Sürücüsünün emniyet şeridine çektiği araçtaki alevlere ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yangın söndürme tüpüyle yaptı.

Yangının kontrol altına alınamaması üzerine itfaiyeden yardım istendi.

Gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.