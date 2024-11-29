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Yalova'da Sera Naylonu Dağıtımı Yapıldı

Yalova'da Sera Naylonu Dağıtımı Yapıldı
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Yalova İli Plastik Sera Üst Örtülerinin Yenilenmesi Projesi kapsamında 167 üreticiye 59 ton sera naylonu dağıtıldı. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve belediye işbirliğiyle hayata geçirildi.

"Yalova İli Plastik Sera Üst Örtülerinin Yenilenmesi Projesi" ikinci etabı kapsamında 167 süs bitkisi ve sebze üreticisine 210 dekarlık sera alanında kullanılmak üzere 59 ton sera naylonu dağıtımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali Hülya Kaya, Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve belediye ortaklığıyla hayata geçirilen proje ile sera naylonlarının üreticilerle buluşturulduğunu söyledi.

Yalova'nın bu noktada bir model kent olduğunu ve özellikle örtü altı yetiştiricilikte diğer kentlere örnek oluşturduğunu aktaran Kaya, "Bu modeli devam ettirmek için her fırsatta üreticimizin yanında olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Yapmış olduğumuz çalışma bunun bir göstergesidir." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Selçuk Yaman ise ilin en önemli tarımsal faaliyetlerinden biri olan faaliyet kapsamında 4 bin 849 dekar alanda, 162 milyon adet süs bitkisi üretimi gerçekleştirildiğini ifade etti.

Ayrıca il ve çevre illerin sebze ihtiyacının karşılanmasında önemli yeri olan sebzecilik faaliyetlerinin gerçekleştirildiği 8 bin 75 dekar alanın 4 bin 66 dekarlık bölümünün örtü altında yapıldığına dikkati çeken Yaman, şunları kaydetti:

"Bu alanlardan yıllık yaklaşık 20 bin ton sebze üretimi yapılmaktadır. Projenin 2023 yılında ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde uygulanmış olan ilk etabında toplam 302 üreticiye yaklaşık 428 dekarlık alanda sera naylonu yenilemesi yapılmış olup, 132 ton sera naylonu dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Projesi bütçesinin yüzde 50'si Bakanlığımızca, yüzde 25'i İl Özel İdaresi ve yüzde 25'i ise üretici katkısı olmak üzere toplam 7 milyon 14 bin 71,92 lira tutarında kaynak kullanılmıştır. 2024 yılında ikinci etabı uygulanmakta olan projenin bütçesinin yüzde 27'si Bakanlığımız tarafından, yüzde 25'i İl Özel İdaresi, yüzde 4'ü Yalova Belediyesi ve yüzde 44'ü ise üretici katkısı olmak üzere toplam 6 milyon 211 bin 978,40 lira kaynak kullanımı gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında 167 süs bitkisi ve sebze üreticimize 210 dekarlık örtü altı alanda sera naylonu yenilemesi yapılmış olup, yaklaşık 59 ton sera naylonu dağıtımı yapılmıştır."

Konuşmaların ardından hak sahibi üreticilere sera naylonlarının teslim edilmesiyle sona eren programa, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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