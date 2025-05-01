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Yalova'da Sentetik Ecza Operasyonu: 140 Kilogram Ele Geçirildi

Yalova'da Sentetik Ecza Operasyonu: 140 Kilogram Ele Geçirildi
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Yalova'da düzenlenen operasyonda, 140 kilogram sentetik ecza ham maddesi ele geçirildi. Üç şüpheli tutuklandı.

Yalova'da yaklaşık 140 kilogram sentetik ecza ham maddesinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente seyir halinde olan iki hafif ticari araçta uyuşturucu olduğu şüphesi üzerine harekete geçti.

Araçları durduran ekipler, şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarda narkotik arama köpeği "Zeytin" ile yaptıkları aramalarda, 5 parça halinde toplam 139 kilo 700 gram sentetik ecza yapımında kullanılan pregabalin maddesi ile 4 parça halinde dolum yapılmaya hazır 400 bin sentetik ecza kapsülü ele geçirdi.

Araçlarda bulunan Ö.E, B.Y. ve U.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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