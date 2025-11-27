Yalova'da Sanayi Sitesine Kurşunlama Saldırısı: 1 Kişi Tutuklandı

Yalova'da sanayi sitesindeki iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 1 tutuklandı.

Kirazlı Sanayi Sitesinde O.Y'ye ait iş yerinin 16 Kasım'da motosikletle gelen kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlanması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında olayın şüphelilerinin Y.G, H.G, H.İ, E.Ç, B.Ş, K.A. ve M.Ö. olduğu belirlendi.

Harekete geçen jandarma ekipleri, zanlıları operasyonla gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.