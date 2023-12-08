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Yalova'da sanayi sitesinde otomobil yangını

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Yalova'da Kirazlı Sanayi Sitesi'nde bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yalova Kirazlı Sanayi Sitesi'nde bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 77 ACN 821 plakalı otomobilin motor kısmında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangına çevredeki vatandaşlar ve esnaflar ilk olarak müdahale etti. Daha sonra bölgeye gelen Yalova Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında araçta maddi hasar oluştu. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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