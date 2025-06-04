Yalova'da Radar Denetimleriyle 2,6 Milyon TL Ceza Kesildi

Yalova'da Radar Denetimleriyle 2,6 Milyon TL Ceza Kesildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da mayıs ayında gerçekleştirilen radar destekli denetimlerde, 849 araç sürücüsüne toplamda 2 milyon 607 bin 828 TL para cezası kesildi.

YALOVA'da polis ekiplerinin mayıs ayı boyunca gerçekleştirdiği radar destekli denetimlerde, hız sınırını aşan 849 araç sürücüsüne toplam 2 milyon 607 bin 828 TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik güvenliğini artırmak ve kazaları en aza indirmek amacıyla mayıs ayı boyunca radar destekli hız denetimleri yaptı. Radar cihazlarıyla yapılan kontrollerde, hız sınırlarını ihlal ettiği tespit edilen 849 araç sürücüsüne idari işlem uygulanırken, toplam 2 milyon 607 bin 828 TL para cezası kesildi.

Haber: Zehra BAYKAL Kamera: Yalova,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor

Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü var
Türkiye'nin en zengin kadınları arasında olan İpek Kıraç evlilik kararı aldı

Türkiye'nin en zengin kadını evleniyor! Gönlünü bir DJ'e kaptırdı
Demet Özdemir'den baba ocağına duygusal ziyaret

Gören şaşırdı! İşte Demet Özdemir'in yıllardır merak edilen babası
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ebrar Karakurt Sultanlar Ligi'ne geri döndü! İşte yeni takımı

Ebrar Karakurt Türkiye'ye geri döndü! İşte yeni takımı
Romulo'ya tarihi transfer teklifi

Romulo'ya tarihi teklif
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Rakam tartışma yaratabilir! Fenerbahçe resmi imza sayısını açıkladı

Rakam tartışma yaratabilir! Fenerbahçe toplanan imza sayısını açıkladı
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.