Yalova'da polis operasyonuyla 71 kişi yakalandı

Yalova'da polisin arananlara yönelik çalışmasında, 26'sı hükümlü 71 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son iki haftada "hırsızlık, kasten yaralama, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama, yağma, cinsel taciz ve çocuğun cinsel istismarı" suçlarından aranan 71 kişiyi yakalayarak haklarında işlem başlattı.

Bu kişilerden, 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası olan 19 hükümlü, 5 yıldan 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü, 10 yıldan 20 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Ayrıca, yakalanan zanlılarla ilgili yasal başlatıldığı bildirildi.