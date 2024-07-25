Yalova'da Park Halindeki Otomobil Yangını
Yalova'da park halindeki bir otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında otomobilden sıçrayan alevler bina yanındaki kuruyan otları da tutuşturdu. Polis ekipleri, kundaklama şüphesiyle bölgede çalışma başlattı.
Yalova'da yanan park halindeki bir otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Merkeze bağlı Elmalık köyü yolu üzerinde bulunan Kazımiye TOKİ Konutları'nda park halindeki bir otomobilin yandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Mahalle sakinleri tarafından kaydedilen görüntülerde, otomobilden sıçrayan alevlerin etkilemesiyle bina yanındaki kuruyan otların da tutuştuğu gözlendi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil ile bina bahçesi olarak kullanılan alanda soğutma çalışması yapıldı. Yangında, otomobil kullanılamaz duruma geldi.
Çevrede bulunan vatandaşların bir kişinin otomobile yanıcı madde attığına yönelik ifadeleri nedeniyle polis ekiplerinin kundaklama şüphesiyle bölgede çalışma başlattığı öğrenildi.