Yalova'da Panelvan ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Yalova-Armutlu kara yolu Teşvikiye Beldesi mevkiinde sürücü isimleri henüz öğrenilemeyen 33 RL 314 plakalı panelvan ve 34 JSL 58 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Onur Erdik - Güncel