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Yalova'da Özel Aktif Hastanesi'nin Faaliyetleri Durduruldu

Yalova'da Özel Aktif Hastanesi'nin Faaliyetleri Durduruldu
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki Özel Aktif Hastanesi, deprem performans analiz raporu sonucunda faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla hastanenin A bloğundaki eksikliklerin giderilmesi bekleniyor.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki Özel Aktif Hastanesinin faaliyetlerinin, deprem performans analiz raporu sonucunda durdurulmasına karar verildi.

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğüne iletilen CİMER başvurusu nedeniyle hastanenin A bloğu için deprem performans analiz raporu talep edildiği belirtildi.

Hazırlanan raporun Sağlık Bakanlığına gönderildiği bildirilen açıklamada, "Sağlık Bakanlığının 25 Nisan 2025 tarihli yazılarında 'Deprem performans analiz raporuna istinaden özel hastanenin faaliyetinin eksiklik giderilinceye kadar geçici olarak durdurulması gerektiği' belirtilmiştir." ifadesi yer aldı.

Hastanenin yeni hasta kabulünün geçici durdurulduğu belirtilen açıklamada, nakli uygun olmayan bir hastanın tedavisinin süreceği, yatan diğer hastaların başka kurumlara naklinin yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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