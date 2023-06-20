Yalova'da otomobille çarpışan minibüs devrildi: 9 yaralı

YALOVA - Yalova-İzmit kara yolunda otomobille çarpışan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova-Subaşı arasında yolcu taşımacılığı yapan 77 AZ 112 minibüs, önünde seyreden bir otomobille çarptı. Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesi Fabrikalar Mevkiinde yaşanan kazada çarpmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarken içinde yolcular bulunan minibüs ise yan devrildi. Kaza sonrasında yaralanan 9 kişi bölgeye sevk edilen ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.