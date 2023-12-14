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Yalova'da Otomobilinde Uyuşturucu Bulunan Şüpheli Gözaltına Alındı

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Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin otomobilinde uyuşturucu bulunduğunu tespit ederek gözaltına aldı. Şüphelinin yanı sıra uyuşturucu ve ateşli silahlarla ilgili olarak 7 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Yalova'da otomobilinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, O.A'nın çevre illerden temin ettiği uyuşturucuyu otomobiliyle naklederek sokak düzeyinde satışını yapabileceğini tespit etti.

Takip ettikleri şüphelinin otomobilini durduran ekipler, narkotik maddeler arama köpeği "Zeytin" eşliğinde gerçekleştirdiği detaylı aramada, 104,77 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 6,13 gram kokain ve 58 adet sentetik ecza tablet ele geçirdi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği belirtildi.

Ekipler, ayrıca bir miktar uyuşturucu ile 2 tabanca, 1 av tüfeği ve 120 fişek ele geçirdi. Kullanmak için uyuşturucu bulunduran 4, ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan 3 olmak üzere 7 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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