Yalova'da Otomobil Yağmur Suyu Kanalına Düştü, Sürücü Kurtarıldı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kontrolden çıkarak yağmur suyu kanalına düşen otomobilde sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Yalova - İzmit kara yolu Kocaeli istikametinde seyreden ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenilen 16 EIG 47 plakalı Tofaş marka otomobil, önce yol kenarındaki bariyere çarptı sonrasında da yağmur suyu kanalına düştü. Kazada araçta sıkışan sürücü bölgeye sevk edilen Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. Yaralı 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA