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Yalova'da Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Yolcunun Kimliği Belirlendi

Yalova'da Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Yolcunun Kimliği Belirlendi
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Bolu-İzmir seferini yapan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden yolcunun kimliği Özcan Şen (57) olarak açıklandı. Özcan Şen'in otobüse Düzce'den bindiği öğrenildi.

ÖLEN YOLCUNUN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Yalova-Bursa kara yolunda, Bolu- İzmir seferini yapan yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybeden yolcunun Özcan Şen (57) olduğu ve otobüse Düzce'den bindiği öğrenildi.

Hasan BOZBEY/ YALOVA,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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