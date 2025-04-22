Yalova'da Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Yolcunun Kimliği Belirlendi
Bolu-İzmir seferini yapan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden yolcunun kimliği Özcan Şen (57) olarak açıklandı. Özcan Şen'in otobüse Düzce'den bindiği öğrenildi.
ÖLEN YOLCUNUN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Yalova-Bursa kara yolunda, Bolu- İzmir seferini yapan yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybeden yolcunun Özcan Şen (57) olduğu ve otobüse Düzce'den bindiği öğrenildi.
Hasan BOZBEY/ YALOVA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel