Yalova'da ormanlık alanda uyuşturucu ürettiği iddia edilen zanlı tutuklandı
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde ormanlık alanda çadır kurup uyuşturucu üreterek pazarladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde ormanlık alanda çadır kurup uyuşturucu üreterek pazarladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, B.Ü'nün Taşköprü beldesinde ormanlık alanda kurduğu çadırda uyuşturucu imal ve satışı yaptığı bilgisine ulaştı.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, ormanda kurulu çadırda 125 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.Ü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel