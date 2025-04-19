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Yalova'da Ormanda Kaybolan İki Kişi Kurtarıldı

Yalova'da Ormanda Kaybolan İki Kişi Kurtarıldı
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Yalova'nın Termal ilçesinde Yatakkaya Şelalesi bölgesinde kaybolan iki kişi, AFAD ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Yalova'nın Termal ilçesinde ormanlık alanda kaybolduğu belirlenen 2 kişi kurtarıldı.

İlçeye bağlı Yatakkaya Şelalesi bölgesinde ormanlık alanda 2 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD İl Müdürlüğüne bağlı 5 kişilik arama kurtarma ekibi sevk edildi.

AFAD görevlileri, yapılan aramada ormanda kaybolan kişilere ulaşarak, Termal İlçe Jandarma ekiplerine teslim etti.

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Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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