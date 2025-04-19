Yalova'da Ormanda Kaybolan İki Kişi Kurtarıldı
Yalova'nın Termal ilçesinde Yatakkaya Şelalesi bölgesinde kaybolan iki kişi, AFAD ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.
Yalova'nın Termal ilçesinde ormanlık alanda kaybolduğu belirlenen 2 kişi kurtarıldı.
İlçeye bağlı Yatakkaya Şelalesi bölgesinde ormanlık alanda 2 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD İl Müdürlüğüne bağlı 5 kişilik arama kurtarma ekibi sevk edildi.
AFAD görevlileri, yapılan aramada ormanda kaybolan kişilere ulaşarak, Termal İlçe Jandarma ekiplerine teslim etti.
Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel