Yalova'da Öğrenciler Karnelerini Aldı

Yalova'da öğrenciler, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle karnelerini aldı.

İl genelinde okul öncesi, ilk ve orta dereceli 248 okulda eğitim gören 55 bin 600 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Yalova Hüseyin Alkaş İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katılan Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, çocukların karne heyecanına ortak oldu.

Çocuklara karnelerini ve hediyelerini dağıtan Doğan, güzel bir tatil geçirmeleri dileğinde bulunduğu öğrencilere tatilde bol bol dinlenip kitap okumalarını tavsiye etti.

İstiklal Marşı'nı okunması ve tatil zilinin çalınmasıyla son bulan programın ardından Akmeşe, 3. sınıf öğrencisi olan özel gereksinimli Çağan Tuncer'in karnesi ve hediyesini evinde verdi.