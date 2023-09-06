Yalova'da Narkotik Operasyonunda 10 Kişi Gözaltına Alındı

Yalova'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında narkotik köpeklerin de kullanıldığı belirtildi. Operasyonlarda 171 gram skunk, 49,46 gram sentetik uyuşturucu ve diğer çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 10 kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.