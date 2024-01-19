Yalova'da motosiklette kaçak elektronik sigara ele geçirildi
Yalova'nın Altınova ilçesinde yapılan operasyonda, motosikletin iç kısımlarına gizlenmiş 63 adet kaçak elektronik sigara bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan kaçak sigara getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı ve Tavşanlı beldesinde Ş.E'nin kullandığı motosikleti durdurarak ele geçirdi.
Yalova'nın Altınova ilçesinde motosikletin iç kısımlarına gizlenmiş 63 elektronik sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.E'nin İstanbul'dan kaçak elektronik sigara getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Tavşanlı beldesinde Ş.E'nin kullandığı motosikleti durduran ekipler, yaptıkları aramada motosikletin iç kısımlarına gizlenmiş 63 kaçak elektronik sigara buldu.
Gözaltına alınan Ş.E. hakkında yasal işlem başlatıldı.