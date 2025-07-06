Yalova'da Motosiklet Sürücüsünde 3 Kilo 750 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Yalova'da Motosiklet Sürücüsünde 3 Kilo 750 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da polis, motosikletle uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı belirlenen A.E.'yi durdurarak 3 kilo 750 gram skunk ve 28 bin TL'ye yakın paraya el koydu. A.E. tutuklandı.

YALOVA'da polis ekiplerinin durdurduğu motosikletin sürücüsü A.E.'nin valizinde, 3 kilo 750 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı belirlenen motosiklet sürücüsü A.E.'yi takibe aldı. A.E., yanında valizle motosikletiyle ilerlerken polis ekiplerince durduruldu. Ekiplerin aramasında motosikletin üzerindeki valiz içinde 2 parça halinde toplam 3 kilo 750 gram skunk ele geçirildi. Şüphelinin üzerinde bulunan 28 bin 480 TL, 200 dolar ve 20 avroya da el konuldu.

Gözaltına alınan A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
DEM Parti heyeti bugün İmralı'ya gidiyor

DEM Parti heyeti, İmralı'ya gidiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çarpıcı iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı

Bomba iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.