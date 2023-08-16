Yalova'da motosiklet servis midibüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

YALOVA'nın Altınova ilçesinde servis midibüsüne çarpıp, metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü Berat Saraçzade (26) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Bursa- Yalova karayolu Altınova ilçesi Çavuşçiftliği mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan Yalova istikametine seyir halinde olan Berat Saraçzade'nin kullandığı 34 FSC 805 plakalı motosiklet, önünde seyreden Erdal Sarıyer yönetimindeki 77 P 4052 plakalı servis midibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motokurye olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Berat Saraçzade'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Motosiklette bulunan Emrecan Özdemir (25) ve servis midibüsü sürücüsü Erdal Sarıyer yaralandı. Yaralılar Yalova Devlet hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olası başka kazaya karşı çevrede önlem alırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)