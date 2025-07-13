Yalova'da Motosiklet Kazası: Sürücü Otomobilin Üzerinde Ambulans Bekledi

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü, aracın ön camına düşerek yaralandı. Yaralı sürücü otomobilin üzerinde ambulans beklerken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Yalova-Armutlu kara yolu Çınarcık ilçesi Esenköy beldesi girişinde meydana geldi. Yalova yönüne giden 34 DJP 678 plakalı otomobil, aynı yöne seyreden 77 ADN 504 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola savrulurken, sürücü ise otomobilin ön camının üstüne düşerek yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerde ambulans bekleyen sürücü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.