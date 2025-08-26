Yalova'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Yalova'da direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, yol kenarındaki bir ağaca çarptı ve ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
D.E. yönetimindeki 77 ADJ 467 plakalı motosiklet, Yalova-Termal kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
D.E'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Onur Erdik - Güncel