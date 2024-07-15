Yalova'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada, motosikletin bir kamyona arkadan çarptığı belirtildi.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Çınarcık ilçesinde Osman Akın'ın (58) kullandığı 77 ACF 753 plakalı motosiklet, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde Akın'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Akın'ın cenazesi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.