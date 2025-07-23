Yalova'da Miras Kavgası: Kardeşini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Yalova'da miras tartışması nedeniyle kardeşini öldürdükten sonra kaçtığı ormanlık alanda yakalanan zanlı tutuklandı.

Merkeze bağlı Esadiye köyünde miras kavgası nedeniyle kardeşi Hızır Zeytin'i (45) tüfekle öldüren M.Z. (49), cinayetin ardından ormana kaçarak izini kaybettirdi.

Olay sonrası köy ve çevresinde çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saatlerine kadar ormanlık alanlarda havadan ve karadan tarama faaliyeti yürüttü.

Esadiye köyüne yakın ormanlık alan üzerinde termal dron ile arama yapan ekipler, ekrana yansıyan ısı kaynağını tespit ederek bölgeyi çembere aldı.

JASAT'ın yanı sıra 4 asayiş ve 2 komando timinin katıldığı 16 saatlik operasyon sonucunda yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Adliyeye çıkışında şüpheli, bir gazetecinin "Kardeşinizi miras için mi öldürdünüz, bir şey söyleyecek misiniz?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

Jandarmadaki ilk ifadesinde kardeşinden alacaklarını tahsil edemediğini ve miras nedeniyle husumetli olduğunu kabul eden zanlı, cinayeti de bu nedenle işlediğini itiraf etti.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen zanlı, kardeşini öldürme suçundan tutuklandı.

Öte yandan, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Hızır Zeytin'in cenazesi, Esadiye köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Olay

Yalova merkeze bağlı Esadiye köyünde M.Z. (49), miras anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Hızır Zeytin'in (45) evinin önüne gelmiş, inşaat işiyle uğraşan evli ve 3 çocuk babası kardeşini otomobiline bindiği sırada av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü. Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlatmıştı.