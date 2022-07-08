Yalova'da minibüsün çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı. N.A. (43) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Çınarcık ilçesine bağlı Koru Beldesi Hürriyet Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan A.Ş.Ç'ye çarptı. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, çocuğun çarpmanın etkisiyle yerde sürüklendiği görüldü. Kazayla ilgili sürücü gözaltına alındı. AA / Sıtkı Yıldız - Güncel Güncel Haberler

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