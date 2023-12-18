İSTANBUL-YALOVA'DA MEYDANA GELEN DEPREM İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ
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YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde 23.53 sıralarında meydana gelen 4.1 şiddetindeki deprem İstanbul ve çevresinde de hissedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde 23.53 sıralarında meydana gelen 4.1 şiddetindeki deprem İstanbul ve çevresinde de hissedildi.
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