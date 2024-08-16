Yalova'da 17 Ağustos Depremi'nin 25. yılında anma programı düzenlendi
Yalova'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, olayın 25'inci yılında mezarları başında anıldı. Yalova Valiliği tarafından Şehir Mezarlığı'ndaki Deprem Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Programda, Vali Hülya Kaya ve protokol üyeleri, hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Anma etkinliği, İl Müftü Yardımcısı İhsan Kara'nın dua etmesiyle sona erdi. Cuma namazı öncesi Merkez Cami'de mevlit okutuldu.
Yalova'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, olayın 25'inci yılında mezarları başında anıldı.
Yalova Valiliği tarafından Şehir Mezarlığı'ndaki Deprem Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Vali Hülya Kaya ve beraberindeki protokol üyeleri, hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bıraktı.
İl Müftü Yardımcısı İhsan Kara'nın dua etmesiyle sona eren anma etkinliğinin ardından cuma namazı öncesi Merkez Cami'de mevlit okutuldu.