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Yalova'da Marmara Denizi'ne Kirli Su Deşarjı: YASKİ'ye 4 Milyon Ceza

Yalova'da Marmara Denizi'ne Kirli Su Deşarjı: YASKİ'ye 4 Milyon Ceza
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Yalova'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, kirli su nedeniyle YASKİ'ye 4 milyon lira ceza kesti. Dereağzı Balıkçı Barınağı bölgesindeki kötü koku ihbarı üzerine yapılan incelemede, arızalanan pompanın denize kirli su deşarjına neden olduğu tespit edildi.

Yalova'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Marmara Denizi'ne dökülen kirli su nedeniyle Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliğine (YASKİ) 4 milyon lira ceza uygulandı.

Dereağzı Balıkçı Barınağı bölgesindeki kötü koku ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı. Ekipler, kokunun Yalova, Çiftlikköy, Taşköprü, Termal ve Kadıköy belediyelerinin üyesi olduğu YASKİ'ye ait pompanın arızalanmasıyla denize deşarj edilen kirli suyun neden olduğunu tespit etti.

Ekipler, iki gün süren arıza nedeniyle YASKİ'ye 4 milyon lira para cezası kesti.

Arızalanan pompanın tamirat sonrasında düzeldiği bildirildi.

Bu arada Marmara Denizi'ne dökülen Selimandıra Deresi'ndeki kirliliğin artması üzerine artan şikayetler sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Yapılan çalışmada, kirliliğin su seviyesinin düşmesiyle birlikte denize ulaşamayan derede biriken yosun ve benzeri maddelerin yüzeye çıkmasından kaynaklandığı belirlendi.

Bölgeye balık tutmak için gelen Gazanfer Özer, kirlilik oluşturan maddelerin endişe verici olduğunu belirterek, "Bu durumdan rahatsızız. Bölgenin temiz olması gerekir. Kirlilik nedeniyle bir tane bile balık tutamadım." diye konuştu.

Amatör balıkçılık yapan Sinan Bayhan ise bölgedeki kirliliğin son dönemde giderek arttığını bildirdi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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