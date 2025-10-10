Haberler

Yalova'da Makas Atan Sürücüye Rekor Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da trafikte makas atan sürücüye 9 bin 267 lira para cezası kesildi. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

YALOVA'da trafikte otomobiliyle makas atan sürücüye 9 bin 267 lira para cezası kesildi. O anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çınarcık yolundan merkez istikametine doğru otomobiliyle seyreden sürücünün makas atarak ilerlediğini Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit etti. Sürücüye 9 bin 267 lira para cezası uygulandı. Defalarca makas atan sürücünün trafiği tehlikeye soktuğu anlar, başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.

Haber-Kamera: Zehra BAYKAL/YALOVA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ateşkes sonrası Gazze'den gelen görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti

Erdoğan'ı mest eden görüntü
Tuğba Özay'dan disiplin dersi: Sabahın ilk ışıklarında antrenman

Survivor hazırlığı mı? Ünlü isimden deniz kenarında güç gösterisi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli yıldızımız 1.5 sene sonra geri döndü

Milli yıldızımız 1.5 sene sonra geri döndü
Tuğba Özay'dan disiplin dersi: Sabahın ilk ışıklarında antrenman

Survivor hazırlığı mı? Ünlü isimden deniz kenarında güç gösterisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.