Yalova'da Makas Atan Sürücüye Rekor Ceza

YALOVA'da trafikte otomobiliyle makas atan sürücüye 9 bin 267 lira para cezası kesildi. O anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çınarcık yolundan merkez istikametine doğru otomobiliyle seyreden sürücünün makas atarak ilerlediğini Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit etti. Sürücüye 9 bin 267 lira para cezası uygulandı. Defalarca makas atan sürücünün trafiği tehlikeye soktuğu anlar, başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.

Haber-Kamera: Zehra BAYKAL/YALOVA,