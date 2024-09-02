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Yalova'da Mahsur Kalan Balıkçılar Kurtarıldı

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Yalova'da motor arızası nedeniyle denizde mahsur kalan 4 amatör balıkçı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

YALOVA'da 4 amatör balıkçı, denizde açıldıkları kayıklarının motor arızası yapması nedeniyle mahsur kaldı. Balıkçıları, 3 saat sürüklendikten sonra rutin kontrol görevi yaparken tesadüfen fark eden Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Marmara Denizi açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, Y.K., A.G., B.İ. ve Ç.K. isimli amatör balıkçılar, kayık ile ava çıktı. Denize açılan balıkçıların kayığı motor arızası yaptı ve 4 balıkçı denizde mahsur kalarak akıntıyla sürüklenmeye başladı. Balıkçılar, kayığın yaklaşık 3 saat sürüklenmesinin ardından rutin olarak su ürünleri kontrol görevi yapan Balıkçılık ve Su ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tesadüfen bulundu. Balıkçıların kayığı yedeklenerek, emniyetli bir şekilde Çınarcık ilçesinde bulunan balıkçı barınağına çekildi. Balıkçıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Balıkçılık Denizcilik Kurtarma Güncel Yalova Yaşam

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